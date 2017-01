Lei israelita obriga asilados a depositar parte do salário

As pessoas que peçam asilo a Israel terão de depositar um quinto do seu salário, assim que consigam trabalho, valor que lhes será devolvido quando abandonem o país, segúndo determina a nova emenda da Lei de Prevenção de Infiltração. De acordo com uma noticia ontem publicada pelo jornal Haaretz, a medida, que entrará em vigor em abril, vai obrigar as pessoas que pedem asilo, maioritariamente procedentes de África, a depositar até 20% do seu salário, podendo o Estado reter uma parte se não saírem do país na data prevista. As empresas contratantes darão um adicional de 12,5% para o fundo de depósito e, assim, os trabalhadores estrangeiros poderão reduzir o seu contributo até um mínimo de 16,5%. O parlamento israelita (Knéset) aprovou na terça-feira a alteração da lei para acelerar a operacionalidade do fundo de depósito estabelecido em 2014. O objetivo da medida é encarecer a contratação de pessoas que pedem asilo e incentivar estes trabalhadores a sair de Israel.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo