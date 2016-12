Líder militar do EI em Raqa morto em bombardeamento

Um líder militar do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), identificado como Abu Yandal al Kuwaiti, morreu hoje num bombardeamento da coligação internacional na província síria de Raqa, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A ONG indicou que Al Kuwaiti perdeu a vida num ataque aéreo da aliança internacional liderada pelos Estados Unidos nos arredores da zona de Yabar ocidental, situada a oeste da cidade de Raqa, considerada a capital do autoproclamado califado pelos extremistas em junho de 2014.

Essa região é cenário desde há três semanas de uma batalha entre o EI e a aliança armada curdo-árabe Forças da Síria Democrática (FSD), que é apoiada por forças especiais norte-americanas e pela coligação internacional.

Yabar ocidental, situada na margem norte do rio Eufrades e a 7 quilómetros de uma barragem, foi palco de combates entre os radicais e a FSD durante toda a noite passada, dos quais resultaram baixas em ambos os lados, indicou ainda o OSDH, citada pela agência espanhola Efe.

De acordo com o Observatório, Al Kuwaiti era um dos principais cabecilhas militares do EI, tendo liderado batalhas no nordeste da Síria, em Hakaka, e na zona de Janaser, no sudeste da região de Alepo, assim como várias ofensivas no Iraque.

Nos últimos anos, Al Kuwaiti operava entre os territórios sírio e iraquiano, mas encontrava-se na região de Raqa desde o início da ofensiva das FSD no passado dia 10 de dezembro.

Até agora, o Comando Central dos Estados Unidos, que dirige as operações militares da coligação internacional na Síria, não confirmou a morte de Al Kuwaiti.

