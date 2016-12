Kremlin afasta hipótese de terrorismo na queda de avião no Mar Negro no domingo

Os serviços de informações russos não encontraram sinais de ataque terrorista por detrás da queda no domingo do avião militar russo, dois minutos depois de descolar, em Sochi, com 84 passageiros e oito membros da tripulação a bordo.

“Todas as hipóteses estão a ser consideradas e é ainda muito cedo para dizer alguma coisa com certeza, mas como sabem, a versão de um ato de terrorismo está muito longe de estar à cabeça das explicações”, afirmou hoje aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência France Press.

Os serviços de emergência russos envolveram milhares de operacionais na busca dos 92 corpos que iam no aparelho que se despenhou no Mar Negro, depois de descolar com destino à Síria.

O TU-154, cujos passageiros incluíam 64 membros do famoso Coro Ensemble Alexandrov, do Exército Vermelho, que ia atuar para as tropas russas estacionadas na Síria num concerto de Ano Novo, desapareceu dos radares poucos minutos depois de descolar do aeroporto da estância balnear de Sochi.

Já hoje, o ministro russo dos Transportes tinha dito que o acidente com o avião deverá ter sido causado por erro do piloto ou falha técnica e não devido a terrorismo.

Maxim Sokolov, disse, em comentários transmitidos na televisão, que os investigadores estão a analisar um possível erro do piloro ou uma falha técnica e que um ataque terrorista não está entre as principais teorias para o acidente.

