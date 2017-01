Juncker visita amanhã Lisboa

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, está amanhã em Lisboa para reuniões bilaterais e para participar no Seminário Diplomático a convite do Primeiro-ministro António Costa.

Pelas 11h30, Jean-Claude Juncker é recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Pelas 13h00, O Presidente da Comissão Europeia tem um almoço de trabalho com o Primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de São Bento. A chegada a estas reuniões e os cumprimentos iniciais estão abertos aos repórteres de imagem, de acordo com as regras em vigor no Palácio de Belém e no Palácio de São Bento. Pelas 15h00, o Presidente da Comissão Europeia fala (em língua francesa) numa sessão especial do Seminário Diplomático. A sessão decorre no Museu do Oriente e é aberta aos jornalistas.

