JPP vai apresentar resolução para atividades a unidade de medicina nuclear

O grupo parlamentar do JPP informou esta manhã que vai apresentar esta semana, um projeto de resolução no âmbito da saúde, nomeadamente de forma a ativar a unidade de medicina nuclear.

A deputada do partido ALRAM, Patrícia Spínola, realça ainda que esta tenha sido inaugurada em 2013, «não teve a sua prática da realização de exames» até à data. Além disso, este serviço tem sido procurado por unidades nacionais e internacionais, em protocolos de investigação, sendo que entretanto foram «anulados sem explicações plausíveis, uma vez que não tinham qualquer custo para a Região».

Entre outros motivos, como o custo de um milhão e 350 mil euros, comparticipados 85% da UE, o que custou 200 mil euros à Região, Patrícia Spínola considera que cabe ao Governo Regional ter o assunto em «atenção», tendo em conta o parecer dado pelo Colégio de Especialidade em Medicina Nuclear que foi «bastante positivo». Importa assim, refere a deputada, «tratar de implementar esta unidade agilizar os procedimentos que falta para que ela funcione e abrir este serviço à população».

«O JPP recomenda que se agilize os procedimentos em falta de forma a que se possa operacionalizar a atividade médica nesta área. Se isso acontecer o que é que os madeirenses terão a mais nos serviços de saúde? Uma série de exames médicos nomeadamente a cintilografia óssea, a cintilografia de ventilação e perfusão pulmonar, a cintilografia renal, a cintilografia de perfusão de miocárdio em situações de stress e repouso, cintilografia cerebral, a cintilografia de glândulas endócrinas. Não podemos deixar ainda de referir que a importância que este tipo de serviço tem, que se traduz na redução dos óbitos, resultantes de neoplasias malignas devido ao melhor estadiamento dos doentes», explicou a deputada.

