JPP quer uniformização do calendário escolar

O Juntos pelo Povo (JPP) vai voltar a apresentar um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Madeira que recomenda ao Governo Regional a uniformização do calendário escolar no ensino pré-escolar e no ensino básico. A garantia foi deixada esta manhã pelo grupo parlamentar do JPP nuna iniciativa política realizada junto à escola EB1/PE da Fonte da Rocha, em Câmara de Lobos.

A deputada Patrícia Spínola revelou que a iniciativa em causa já deu entrada. Isto depois de uma semelhante ter sido chumbada anteriormente pelo PSD. Patrícia Spínola recordou que a Assembleia da República aprovou, no mês passado, diplomas do BE e do PCP que pediam esta uniformização. O PSD absteve-se.

subir 2 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo