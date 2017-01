JPP pede audiência para perceber situação da ACAPORAMA

O Juntos Pelo Povo (JPP) quer conhecer a situação da ACAPORAMA e, por esse motivo, pediu uma audiência com o Secretário Regional da Agricultura e Pescas.

Num comunicado, assinado pelo líder do partido, Élvio Sousa, o mesmo realça que «tendo em conta as notícias que apontam para alguma instabilidade no seio da ACAPORAMA – Associação das Casas do Povo da Madeira, esclarece o seguinte:

«1 - Será solicitada uma audiência com a nova presidente da ACAPORAMA, bem como com o Secretário Regional da Agricultura e Pescas, para se perceber a real situação que envolve esta entidade;

2 – O JPP quer ver esclarecidas todas as questões vindas a público, através da comunicação social, aludindo à falta de transparência e instabilidade na ACAPORAMA, visto ser esta a entidade responsável pela execução dos projetos de desenvolvimento rural, candidatos no âmbito do programa LEADER;

3 – É fundamental ultrapassar estas questões, para que os processos relacionados com as candidaturas aos fundos europeus decorram dentro da normalidade e dos prazos estipulados, bem como para evitar qualquer sansão a nível da União Europeia, caso se verifique qualquer situação menos transparente.»

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo