Jovem português desaparecido em Paris

A polícia de Massy, nos arredores de Paris, disse à agência Lusa que um jovem português de 26 anos, Sérgio Filipe Lopes Machado, está desaparecido desde 26 de dezembro.

De acordo com a polícia, o jovem, nascido a 14 de novembro de 1990, desapareceu às 10:00 do dia 26 de dezembro no município de Massy, no sul de Paris, e estava vestido com "uma roupa de trabalho: calças cinzentas, casaco cor-de-laranja e gorro".

A polícia precisou à Lusa que o jovem "só fala português, sofre de distúrbios psiquiátricos (bipolaridade) e não é capaz de andar nos transportes públicos", sublinhando que "ele é incapaz de se desenrascar sozinho sem o irmão" e que "não tem consigo bilhete de identidade nem formas de pagamento".

As autoridades acrescentaram que Sérgio Filipe Lopes Machado mede 1,73m, tem olhos e cabelo castanhos e "aparenta ter entre 18/20 anos".

A polícia enviou o aviso de busca aos hospitais da região e não obteve mais informações, solicitando à população que contacte o posto de Massy (+33.1.69.53.45.50) no caso de ter informações.

