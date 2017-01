Jorge Casquilha é o novo treinador do União da Madeira

O União da Madeira informa que chegou a acordo por uma época e meia com o treinador Jorge Casquilha que assistirá já, no próximo domingo, no Centro Desportivo da Madeira, ao jogo União da Madeira - Leixões SC.

O treinador natural de Torres Novas já orientou clubes como o Moreirense, Leixões, União de Leiria e Académico de Viseu.

No comunicado enviado à imprensa, o União da Madeira refere que, na carreira do técnico consta uma subida pelo Merelinense da terceira para a segunda divisão, na época 2008/2009, e ainda mais duas subidas de divisão pelo Moreirense, uma da 2ª Divisão B para Segunda Liga, em 2009/2010, tendo subido na temporada seguinte à Primeira Liga.

Jorge Casquilha será oficialmente apresentado na próxima segunda-feira, pelas 12h45, no Complexo Desportivo do União da Madeira.

