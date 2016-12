Jesus histórico

Este ano comemoramos o dois milésimo décimo sexto ano do nascimento de Jesus, mas não poucas pessoas estão convencidas de que Ele nunca nasceu. Para os cristãos, a evidência da Sua existência e das Suas obras são descritas no Novo Testamento, mas aqui, muito brevemente, relatamos as fontes dos não-cristãos, historiadores pagãos e judeus.

Cornélio Tácito, nascido entre 55-58, faleceu entre117-120, foi um historiador, orador e senador romano. Recordando a decisão do imperador Nero para culpar os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma no ano 64,Tácito escreveu: «Nero inventou estes falsos culpados para submeter as pesadas penas, exacerbando o ódio da plebe pelos chamados Cristãos. A origem do nome foi Christus, que durante o reinado de Tibério tinha sido condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos» (Tácito, Anais XV, 44). Tácito também relata a seguinte notícia sobre a perseguição aos cristãos: «À pena acrescentou-se a zombaria: alguns cobertos com peles de animais selvagens foram atirados aos cães que os despedaçaram, outros foram crucificados, outros foram incendiados, a fim de servir de iluminação noturna uma vez que terminara o dia. […] [Os cristãos] não foram aniquilados para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo».

Caio Plínio Cecílio Secundus, 61-62/113-115. Perseguidor dos cristãos, Plínio queria obrigá-los a adorar a efígie do imperador, amaldiçoando Jesus. Numa da suas cartas pede conselhos ao imperador Trajano sobre a forma mais adequada de realizar os procedimentos legais contra os acusados de serem cristãos (Plínio, Epístolas X, 96). Numa passagem da sua carta, Plínio relata algumas informações sobre os cristãos: «Eles tinham o hábito de se encontrar num determinado dia fixo antes do amanhecer, e então eles cantavam em versos alternados a Cristo como a um deus, e pronunciavam o voto solene de não cometer qualquer crime ou fraude, roubo ou adultério, nem esquecer a sua palavra, nem de recusar a devolução de um depósito; Depois disso, eles interrompiam a assembleia e, em seguida, reuniam-se novamente para participar numa refeição - um tipo de alimento comum e inofensivo» (Plínio, Epístolas, trad. W. Melmoth, revis WML Hutchinson, vol II, X, 96).

Titus Flavius Iosephus, Jerusalém 37-38 / Roma 100, escritor, historiador, político e militar romano de origem judaica. Ele foi delegado do Sinédrio e governador da Galileia, mais tarde conselheiro ao serviço do imperador Vespasiano e do seu filho Tito. Na suas “Antiguidades Judaicas”, no capítulo Testimonium Flavianum (Livro 18, Capítulo 3, Seção 3), lemos: «Neste tempo, Jesus, um homem sábio, era de facto o autor de obras extraordinárias, mestre de homens que acolhem com prazer a verdade, atraindo para ele muitos dos judeus, e também muitos dos gregos. E quando Pilatos, sob queixa, o castigou na cruz, não pararam aqueles que o amavam desde o início. [...] Ainda hoje, não acabou a tribo daqueles que, por causa dele, são chamados cristãos (Josephus, Antiguidades XVIII, 63-64). Alguns historiadores consideram algumas palavras deste comentário falsas, porque demasiado respeitosas em relação a Jesus. Mas outros historiadores afirmam que o comentário pode ser considerado fidedigno pois escrito integralmente pelo autor.

O retórico cético Luciano de Samósata, 125 /180, na sua obra intitulada “A morte do Peregrino”, escreve: «Os cristãos ainda hoje adoram um homem - o personagem ilustre que introduziu novos ritos, e que por isso foi crucificado. Eles foram ensinados pelo seu mestre que são todos irmãos, desde o momento da sua conversão, e [por isso] negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado, vivendo segundo as suas leis». (Lucian, De morte Para., 11-13, trad. H. W. Fowler)

No Talmude Babilónico, uma coleção de escritos rabínicos judeus, compilado entre 70-500 d.C. O primeiro período de compilação do Talmude é entre 70-200 d.C. (Habermas). O passo mais significativo que se refere a Jesus é o seguinte: «Na Vigília Pascal [judaica], Yeshu foi pendurado [crucificado]. Durante quarenta dias antes da execução, um arauto, gritou: «Ele vai ser apedrejado porque praticou feitiçaria [milagres] e levou Israel à apostasia» (Talmude Babilónico, trad. I. Epstein, vol III, 43a / 281; ver Sinédrio B , 43b).

Estas são as fontes mais importantes, mas não são as únicas relatadas pelos pagãos e pelos judeus.