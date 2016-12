Indivíduo que tentou assaltar agente da PSP fica em prisão preventiva

O indivíduo que tentou assaltar, na madrugada da passada terça-feira, uma mulher, na casa dos 40 anos, agente do Comando Regional da PSP, quando esta se preparava para apanhar o autocarro, após o turno de serviço, ficará em prisão preventiva.

O JM sabe que esta foi a medida de coação aplicada pelo Tribunal ao indivíduo, cuja alcunha é “Asa Delta”.

Recorde-se que, a agente da PSP tinha terminado o seu turno, quando foi surpreendida pelo homem. A vítima estava à civil e foi ameaçada pelo assaltante com recurso a uma arma branca. A agente entrou em confronto físico com o indivíduo, para tentar desarmá-lo, mas não conseguiu e não teve outra alternativa a não ser atingi-lo com um tiro através da sua arma de fogo de serviço que transportava consigo.

A mulher polícia baleou, assim, o assaltante na zona superior esquerda.

