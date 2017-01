Incêndio florestal motiva alerta vermelho e evacuação de zonas de Valparaíso, Chile

Um incêndio florestal iniciado hoje na parte alta de Valparaíso levou as autoridades chilenas a declarar o alerta vermelho na cidade e a ordenar a evacuação preventiva das zonas próximas do fogo, informaram fontes oficiais. O incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas, afeta zonas com vegetação para pasto e outra rasteira e bosques de eucaliptos, no setor de Laguna Verde, a sul de Valparaíso. Nos primeiros momentos do incêndio, a energia elétrica foi cortada em diferentes pontos da cidade, mas o abastecimento já foi reposto. O sinistro provocou também uma extensa coluna de fumo, visível das cidades vizinhas, como Viña del Mar, Quilpué e Villa Alemana. Brigadas da Corporação Nacional Forestal, apoiadas por bombeiros de Valparaíso e Viña del Mar, estão a combater o fogo. As altas temperaturas, de até 34 graus, além dos fortes ventos provenientes da costa, dificultam o combate às chamas. As labaredas são visíveis desde a autoestrada que une Valparaíso à capital, na qual circula uma grande quantidade de veículos, que regressam a Santiago, depois das festas do Ano Novo, que no Chile se prolongaram até ao dia de hoje.

