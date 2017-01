IASAÚDE reembolsou sete milhões em 2016

Em 2016, o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE) reembolsou mais de sete milhões de euros aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde e da ADSE. Para os primeiros, foram mais de três milhões ( 3.103.356,11 euros) e para os segundos, mais de quatro milhões (4. 152.678, 60 euros).

Aos valores em causa, a que o JM teve acesso, acrescente-se que só em novembro foram pagos 328.846,14 euros ao nível da ADSE e 334.901,27 euros ao nível do Serviço Regional de Saúde.

Nos primeiros 15 dias de dezembro daquele ano, foram pagos 156.929,63 euros (ADSE) e 144.828,06 euros (SRS). Foram passados pelos funcionários do IASAÚDE um total de 156.710 recibos (94.599 para o SRS e 62.111 na ADSE).

