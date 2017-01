Homem agride mulher no Estreito de Câmara de Lobos

Um homem de 34 anos agrediu esta manhã a mulher, ambos moradores na vereda do Poço do Mudo, no Estreito de Câmara de Lobos.

A mulher, cuja idade deve rondar a do marido, sofreu ferimentos nas mãos e no pescoço e foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo esta corporação, o agressor, que tinha consigo uma arma branca, sofreu também alguns ferimentos ligeiros.

A PSP esteve também no local e tomou conta da ocorrência.

