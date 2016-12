Henrique Rosa Gomes termina em 13º lugar no Campeonato do Mundo e em 10º do ranking mundial

O piloto madeirense Henrique Rosa Gomes terminou ontem a sua participação no campeonato do mundo de jet ski que teve lugar em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Com 25 pilotos inscritos na classe GP1 de 15 países distintos, Henrique Rosa Gomes foi o único português da classe.

Devido ao facto de ter pontuado somente numa manga de 4, logo na duas primeiras provas em Itália e Espanha, devido a avarias técnicas no jetski, as suas aspirações de se classificar nos 10 primeiros ficaram goradas. No entanto, o 11º do ranking mundial dá-lhe uma grande satisfação e ânimo para competir no próximo ano.

O jovem de apenas 19 anos foi piloto oficial da UIM - União Federativa Mundial - e correu na GP1 pelo segundo ano consecutivo, classe onde correm os melhores do mundo e que lhe deu grande experiência.

O piloto pretende agora preparar-se para a próxima época e tirar proveito da experiência de ter competido no nível mais alto da modalidade.

Para chegar aos lugares cimeiros tem de adquirir um novo motor , mais competitivo, prepará-lo com peças de maior performance, intensificar a sua preparação técnica e física.

Henrique Rosa Gomes não quer finalizar a época sem agradecer novamente ao seu treinador Ramos Cardoso, às empresas e patrocinadores que o apoiaram e garantiram as suas deslocações a 5 provas do mundial, 2 europeias e 3 nacionais.

