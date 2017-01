Henning Christophersen, um dos 'arquitetos' do Euro, morre aos 77 anos

Henning Christophersen, um dos 'arquitetos' do Euro, morreu no sábado, aos 77 anos, um dia antes de passarem 15 anos desde a introdução da moeda única.

O político dinamarquês foi ministro dos Negócios Estrangeiros e das Finanças do país antes de se ter tornado vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelos assuntos económicos e monetários, assumindo a liderança na criação da moeda única.

"Henning Christophersen foi um comissário europeu muito respeitado que teve uma grande influência no trabalho da comissão", disse o primeiro-ministro dinamarquês Lars Lokke Rasmussen em comunicado.

Um outro 'arquiteto' do Euro, o ex-presidente do Bundesbank Hans Tietmeyer morreu na terça-feira passada, aos 85 anos.

O Euro celebra hoje 15 anos de existência, sendo atualmente a moeda de cerca de 340 milhões de pessoas.

