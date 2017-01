Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha atua hoje no Palácio de São Lourenço

O último dos recitais integrados no programa cultural do “Natal no Palácio” terá lugar no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço na hoje, dia 5 de janeiro, pelas 19h30, com a actuação do Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha.

Como usualmente, a entrada é livre, condicionada à capacidade da sala.

Amanhã, dia 6 de janeiro, pelas 15h30, o Representante da República receberá no Palácio de São Lourenço o “Cantar de Reis” pelo Coro Intergeracional da “Garouta do Calhau” - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal.

