Governo espanhol desmente mensagens nas redes sociais sobre possível atentado

O Ministério do Interior espanhol desmentiu hoje informações difundidas nas redes sociais sobre um possível atentado terrorista em Espanha, salientando que “carecem de credibilidade” e que não se alterou o nível de alerta antiterrorista no país. Em comunicado, citado pela agência noticiosa Efe, o Ministério do Interior indica que aquelas mensagens “só pretendem provocar o medo” na população e recorda que o alerta antiterrorista se mantém no nível quatro (risco alto). O Governo espanhol sublinha que aquelas informações e mensagens têm como objetivo outros “fins mal-intencionados”, acrescentando que sempre que houver alterações ao nível de alerta antiterroristas serão transmitidas ao público e aos órgãos de comunicação social pelo Ministério do Interior.

