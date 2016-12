Governo da Madeira avança com nova rede de transportes públicos intermunicipais

O Governo Regional da Madeira anunciou hoje que vai lançar um concurso público até ao final do primeiro trimestre de 2017 para o operador único de transportes públicos intermunicipais, na sequência da nova legislação nacional para o setor.

"A aplicação da lei nacional vai permitir acabar com todos os aspetos que hoje complicam a vida das pessoas e permitir uma integração plena do serviço ao nível dos bilhetes e dos passes", afirmou o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, durante a assinatura de contratos interadministrativos com dois municípios da região.

O executivo madeirense pretende envolver todas as autarquias na criação da nova rede de transportes interurbanos, com exceção do Funchal.

"A participação de todos os intervenientes é fundamental para que a solução que vamos encontrar seja mais agradável, mais barata e mais eficaz quer para operadores, quer para a população", declarou Eduardo Jesus, após a celebração dos contratos com os municípios de Câmara de Lobos e Calheta, na zona oeste da ilha.

O governante explicou que o objetivo destes acordos é assegurar a transferência de autoridade das autarquias para o Governo Regional ao nível de transportes públicos municipais, ficando este responsável pela coordenação do processo de criação de uma rede única.

Eduardo Jesus sublinhou que a chegada de um novo operador fará com que a deslocação dentro da região seja feita de forma "espontânea e tranquila", garantido ao mesmo tempo a manutenção de todos os postos de trabalho existentes atualmente nas várias companhias de transportes interurbanos.

