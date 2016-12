Governo alemão aliviado com morte de presumível autor

O Governo alemão manifestou hoje alívio pela morte do presumível autor do ataque contra um mercado de Natal, na segunda-feira, em Berlim.

"Multiplicam-se as provas de que se tratava verdadeiramente" de Anis Amri, abatido a tiro pela polícia italiana em Milão, disse o porta-voz do Ministério do Interior alemão, Tobias Platte.

"Se efetivamente for confirmado, o Ministério do Interior fica aliviado por esta pessoa já não representar um perigo", acrescentou à imprensa.

Em conferência de imprensa, em Roma, o ministro do Interior italiano anunciou que o homem morto a tiro pela polícia, em Milão, é "sem sombra de dúvida" o atacante do mercado de Natal em Berlim.

O tunisino Anis Amri foi morto a tiro depois de disparar contra dois agentes policiais, que tinham mandado parar o carro para verificação dos documentos, cerca das 03:00 (02:00 em Lisboa).

A verificação da identidade confirmou "sem sombra de dúvida" que o homem era Amri, sublinhou o ministro.

O tunisino estava em fuga desde segunda-feira, quando lançou um camião contra um mercado de Natal em Berlim. Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas.

