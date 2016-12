Goldman Sachs multado em 120 milhões de dólares

O banco Goldman Sachs foi intimado a pagar 120 milhões de dólares (115 milhões de euros) para encerrar um processo judicial por manipulação, para proveito próprio, de uma referência de taxas de juro. A entidade reguladora do mercado de derivados nos EUA (CFTC, na sigla em Inglês) divulgou hoje que vários operadores do Goldman Sachs, incluindo o dirigente do Grupo de Transações de Produtos de Taxa de Juro, usaram transações e falsos relatórios para manipularem o valor de referência entre 2007 e 2012. Além da multa, a CFTC ordenou ao banco que termine e desista de mais manipulações e tome medidas para interromper esta prática. O Goldman Sachs tem também de aplicar controlos internos e relatar à CFTC sobre a efetividade desses controlos. Os dirigentes do banco reagiram, dizendo que estavam satisfeitos por o assunto ter ficado resolvido.

