GNR Madeira captura cão após este atacar pessoas

Os militares do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Madeira capturaram, no dia 20 de dezembro, um canídeo, por ter mordido duas pessoas, na zona da Rochinha – Funchal.

O canídeo, capturado com a colaboração dos serviços veterinários da Câmara Municipal do Funchal, encontrava-se no quintal de uma residência, bastante agressivo tendo inclusive mordido duas pessoas que necessitaram de receber tratamento hospitalar.

O animal foi entregue no Canil Municipal do Funchal.

