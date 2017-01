GNR detém 37 pessoas em várias operações na última noite

A GNR deteve 37 pessoas em flagrante delito durante várias operações realizadas na última noite em todo o país que visaram a prevenção e O combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária.

Em comunicado, a GNR informa ter levado a cabo um conjunto de operações em todo o território nacional, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, que resultaram na detenção de 37 pessoas em flagrante delito, 23 das quais por condição sob o efeito do álcool, quatro por tráfico de estupefacientes, três por posse de arma proibida, uma por ofensa à integridade física grave e uma por condução sem habilitação legal.

Durante as várias operações foram apreendidas 106 doses de haxixe, 1,4 quilogramas de folhas de canábis e três armas brancas.

No âmbito das operações de fiscalização rodoviária foram detetadas 631 infrações, 179 das quais por excesso de velocidade, 30 por falta de inspeção periódica obrigatória, 21 por infrações relacionadas com tacógrafos, 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 18 por uso indevido do telemóvel, 17 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e oito por falta de seguro.

Foram ainda registados 84 acidentes na última noite, que provocaram um ferido grave e 34 feridos leves.