GNR apreendeu 340 euros e listagens do "Jogo do bicho" em Câmara de Lobos

A GNR apreendeu ontem, dia 5 de janeiro, 340 euros e listagens de jogo ilícito, em Câmara de Lobos.

Esta apreensão foi o resultado de uma operação de combate do jogo ilícito, na qual os militares do posto territorial do Funchal fiscalizaram dois estabelecimentos comerciais e nos quais foram apreendidos aos proprietários diversas listagens de apostas, referentes ao vulgarmente conhecido “Jogo do Bicho”, e ainda 340 euros.

Foram ainda identificados dois indivíduos na qualidade de exploradores/angariadores do referido jogo ilícito.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo