Funeral de Cláudio Panta Nunes, músico dos Corvos, realiza-se na terça-feira

O funeral do músico Cláudio Panta Nunes, violoncelista dos Corvos, realiza-se na terça-feira em Almoçageme, Sintra, disse à Lusa fonte da empresa de agenciamento.

Cláudio Panta Nunes morreu no domingo, em Lisboa, aos 32 anos, em consequência de um cancro.

O velório realiza-se hoje no Cine-Teatro José Gomes da Silva, em Almoçageme (Sintra), e o funeral acontecerá a partir das 15:30 de terça-feira, para o cemitério daquela localidade.

O músico fazia parte dos Corvos há mais de uma década, mas, nos últimos meses, estava afastado dos palcos por razões de saúde.

