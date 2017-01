Funchal recebe o filme ​“Mustang”, vencedor em 2015 do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu

O filme "Mustang", vencedor em 2015 do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu, vai estrear no dia 6 de janeiro, pelas 19h00, nos cinemas NOS, do Forum Madeira.

Esta exibição acontece no âmbito da iniciativa Fórum de Discussão Regional “A Madeira e as três décadas de Integração de Portugal na União Europeia” que acontece, também no dia 6, das 09h30 às 12h00 no auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, numa iniciativa do Gabinete do Parlamento Europeu (PE) em Portugal, em colaboração com o Centro Europe Direct Madeira.

De salientar que a exibição deste filme é aberta ao público em geral (gratuita).

