A Câmara Municipal do Funchal vai receber amanhã, pelas 15h30, o Certificado de Acessibilidade.

A cerimónia de entrega irá decorrer no Salão Nobre do Paços do Concelho e presente estará Paula Teles, presidente do ICVM (Instituto de Cidade e Vilas com Mobilidade).

O prémio será atribuído no âmbito dos “Itinerários Turísticos Acessíveis de Portugal”.

