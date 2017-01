Fogo no Beerhouse obriga à evacuação dos clientes

Um fogo no restaurante Beerhouse causou, esta manhã, pelas 12h30, um forte aparato, e obrigou à evacuação dos clientes que estavam a almoçar.

Uma equipa de 10 elementos dos Bombeiros Municipais do Funchal esteve cerca de 30 minutos a apagar o fogo, que terá começado num fogão elétrico e as chamas entraram para as condutas, por intermédio desse fogão, tendo ficado concentradas na chaminé.

O fogo foi extinto com pó químico, pela chaminé e pelas condutas, adiantou ainda ao JM fonte desta corporação, que disse também que não precisaram de assistir ninguém por inalação de fumo.

O incidente não terá obrigado o restaurante a fechar portas.

