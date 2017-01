Finlândia testa pagamento rendimento básico mensal de 560 euros a desempregados

A Finlândia tornou-se o primeiro país da Europa a pagar aos seus desempregados um rendimento básico mensal, no montante de 560 euros, uma experiência social inédita que pretende cortar a burocracia, reduzir a pobreza e fomentar o emprego. Olli Kangas, da agência governamental KELA, que é responsável pelos benefícios sociais do país, afirmou hoje que a experiência, que começou no dia 01 de janeiro com uma amostra de nove mil desempregados, vai durar dois anos. Os escolhidos vão receber 560 euros por mês, sem qualquer condicionalismo à forma como os vão gastar. O salário médio mensal no setor privado na Finlândia é de 3.500 euros. Kangas acrescentou que a ideia é abolir “o problema do desincentivo” entre os desempregados, acrescentando que as pessoas escolhidas iriam continuar a receber os 560 euros, mesmo depois de terem emprego. Um desempregado pode recusar um emprego de curta duração ou baixo salário por medo de os seus benefícios financeiros serem reduzidos de forma drástica, no contexto do generoso, mas complexo, sistema de segurança social finlandês. Kangas considerou que “vai ser muito interessante observar como as pessoas se vão comportar”.

