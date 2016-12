Filipe Rocha deixa comando técnico do União Madeira e é substituído por José Viterbo

Filipe Rocha abandonou o comando técnico do União da Madeira, equipa da II Liga portuguesa de futebol, sendo substituído por José Viterbo, revelou hoje fonte do clube madeirense.

Os maus resultados da equipa insular estão na base da saída de Filipe Rocha, mais conhecido por Filó, uma aposta da Direção do clube no início da temporada.

Na altura, o objetivo passava por regressar à I Liga, mas, decorridas 20 jornadas, o União da Madeira ocupa o 17.º lugar, com os mesmos pontos (22) que o 18.º, o Fafe.

José Viterbo, de 54 anos, ocupava o cargo de Coordenador da Formação e treinador da equipa B do União da Madeira, que lidera o campeonato distrital.

O novo técnico principal dos madeirenses orientou a Académica de Coimbra em partes das temporadas de 2014/2015 e 2015/2016. Passou pela formação da Académica de Coimbra, tendo treinado ainda Fátima, Pampilhosa, Sourense, AD Valonguense, Sanjoanense, Tocha e Eirense ao longo da sua carreira.

