Festa da Flow junto à CMF adiada para dia 4

A peça teatral prevista para esta tarde na Aldeia Natal (16h00), junto à Praça do Município, da responsabilidade da equipa Flow, foi adiada para a próxima quarta-feira, 4 de janeiro, pelas 11h00, devido às condições metereológicas adversas.

A peça, intitulada “O Duende que não gostava do Pai Natal”, está enquadrada no programa que a Biblioteca Municipal preparou para a Aldeia, estando já assegurada a presença de mais de 100 crianças.

Em comunicado enviado às redações, «a Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão de todos perante este imprevisto causado pela chuva».

