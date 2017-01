Familiares de presos políticos luso-venezuelanos pedem ajuda a Portugal para garantir os seus direitos

Familiares de três presos políticos luso-venezuelanos apelaram hoje ao Governo português para que interceda junto das autoridades da Venezuela para que sejam garantidos os seus direitos e tenham oportunidade de provar a sua inocência.

"Nos casos dos portugueses Dany Abreu, Juan Miguel de Sousa e Vasco da Costa não existe o facto pelo qual eles estão na prisão", disse Ana Maria da Costa, à Agência Lusa.

A irmã do politólogo Vasco da Costa disse que o próprio Ministério Público admitiu que o crime de terrorismo de que está acusado “não existe" e questiona por que, assim sendo, o irmão está "detido há dois anos e meio na pior das cadeias venezuelanas".

Por outro lado, explicou que o seu irmão, filho de um antigo vice-cônsul de Portugal em Caracas, foi detido por uma comissão de quinze funcionários do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), quando bebia um café na padaria ao lado da sua casa.

"Perguntaram-lhes se ele era Vasco da Costa e ele respondeu que sim e disseram-lhe que estava preso por um ato flagrante de terrorismo. E o meu irmão perguntou se tomar um café era ato de terrorismo e disseram-lhe que usariam a força se se opusesse à detenção", disse.

Segundo Ana Maria da Costa, o politólogo "passou um ano isolado, emagreceu 40 quilos e adoeceu, "agora é diabético, tem chagas por todo o corpo como se fosse um leproso".

"Quando peço às autoridades portuguesas (…) dizem que não nos podem ajudar, que simplesmente os interesses de Portugal são maiores que os nossos", desabafou, emocionada.

"Somos portugueses e merecemos que Portugal pelo menos reconheça que existimos, que pelo menos nos apoiem moralmente (…) É muito triste passar o Natal sabendo que o próprio irmão, está a ser martirizado numa cadeia ou que um filho está preso sem ter feito nada. Além disso, o meu pai foi funcionário português, foi vice-cônsul de Portugal em Caracas, desde 1948 a 1983, serviu bem Portugal, amava Portugal e ensinou os seus filhos a amar Portugal", disse.

Segundo Ana Maria da Costa, a audiência preliminar do irmão, que legalmente deve ter lugar até 45 dias depois da detenção, "foi feita um ano e meio depois" e o Ministério Público “teve que pedir o fim da ação penal e admitir que o facto terrorista não existia, mas manteve a suspeita de associação criminosa, pelo que continua preso à espera de um processo que ainda não começou, sem oportunidade para demonstrar que é inocente”.

Por outro lado, Isabel Abreu, mãe do engenheiro eletrónico Dany Abreu, explicou à Agência Lusa que o filho foi detido a 17 de agosto de 2015 por funcionários do Serviço Bolivariano de Informação (serviços secretos) e esteve 11 dias desaparecidos.

"Tem sido muito difícil. Está acusado de terrorismo porque uma pessoa a que chamam ‘patriota cooperante' disse ter ouvido que alegadamente ele teria um plano para matar a filha de Diosdado Cabello, que (em 2015) era presidente da Assembleia Nacional. O julgamento começou a 14 de dezembro, mas teve um ano de adiamentos (…)e não temos tido ninguém que nos possa ajudar", disse.

Por outro lado, explicou que foi à Embaixada e ao Consulado de Portugal em Caracas, que "não prestaram ajuda".

"Sentimo-nos abandonados, desolados, dizem que não podem fazer nada e eu não acredito porque outros cônsules têm ido visitar outros presos. Disseram-me que escrevesse uma carta, com punho e letra dele, pedindo apoio jurídico. Pedi-lhes que nos apoiassem no início do julgamento e nem sequer me telefonaram", disse.

Isabel de Abreu reclamou mais apoio das autoridades portuguesas e garantiu que o seu filho “é inocente” e que “não há provas contra ele”.

Por seu lado, Cecília Sousa explicou que a 21 de janeiro de 2015 funcionários do SEBIN (serviços secretos) efetuaram uma rusga à sua casa e levaram o irmão, o engenheiro informático Juan Miguel de Sousa, detido "sem ordem de rusga nem mandado de captura".

"Estivemos três meses sem ter nenhum tipo de notícias dele. Estava isolado e quando soubemos do seu estado tinha sarna, pelas condições deploráveis do Helicoide (a cadeia onde se encontra). Depois foi transferido para um sítio que se chama a ‘tumba' (o túmulo), uma cave no Sebin, na Praça Venezuela (Caracas), onde esteve um ano e meio sem ver a luz do sol", disse.

Cecília Sousa disse que o irmão "perdeu 40 quilos desde que foi detido", considerando que "têm sido violados todos os seus direitos".

"É acusado de terrorismo e associação criminosa, ma é totalmente inocente. Foi levado 11 vezes a tribunais e nunca houve uma audiência. Neste momento, o julgamento está em processo de extinção da ação penal, porque não encontraram prova nenhuma", disse.

No entanto, considerou, "nenhum juiz ou procurador se atreve a contrariar as ordens de Diosdado Cabello. O sistema judicial deste país está subordinado a Diosdado Cabello (ex-presidente do parlamento) e a Nicolás Maduro (Presidente da República)".

"Por isso, se não houver pressão internacional, o meu irmão continuará preso e por isso pedimos ao povo português que seja solidário com o meu irmão. Nunca tivemos apoio do consulado. Queremos que o povo português se pronuncie, principalmente o da Madeira, podem exigir que se cumpram os direitos humanos", disse.

