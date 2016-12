Exposição de Carlos Valente disponível até dia 1 de janeiro

A exposição “Realidade não aumentada” de Carlos Valente, na Galeria dos Prazeres, pode ser visitada, pelo público em geral, nos dias 24, 26, 31 de dezembro de 2016 e 1 de Janeiro de 2017, último dia em que estará patente. No horário habitual: 10h00-13h00 e 14h00-18h00.

Recorde-se que esta proposta artística, em que o artista se apoia na paisagem madeirense para a rever, alterar, decompor, fragmentar e reinstalar no espaço da galeria, foi inaugurada no dia 21 de Outubro e já foi visitada por cerca de seiscentas pessoas.

Lembre-se ainda que o projeto cultural da Galeria dos Prazeres se insere no projeto da Quinta Pedagógica dos Prazeres, que possibilita também o contacto com a Natureza e conhecimento do seu papel, nomeadamente através das plantas e dos animais. É na Quinta Pedagógica que está, igualmente, sedeado o Museu e o Herbário Comunitário dos Prazeres Padre Manuel de Nóbrega, reputado naturalista da Região.

Na proposta cultural contemporânea patente de momento, Carlos Valente explora o conceito de «realidade não aumentada» a partir do «novíssimo» conceito de realidade aumentada («filtragem virtual do mundo através de dispositivos digitais»), introduzido no quotidiano de hoje pelas tecnologias de ponta. Nesta exposição, a realidade não passa por esse processo de «mascaramento tecnológico», mas sim por «muitos outros», em que o «olhar» é «centrado no cérebro do homem (eu) e não no da máquina».

«Trata-se de observar e registar a realidade com recurso contínuo à memória, à metonímia e à movimentação orgânica de quem circula física, mental e culturalmente pelo espaço circundante», isto é, «a ilha da Madeira enquanto entidade paisagística e identidade cultural.» «Do vale à montanha e do mar à serra (citando o hino regional), a paisagem desenrola-se enquanto espaço disponível no qual estamos, deambulamos, chegamos, partimos e o qual, sobretudo, registamos com o nosso olhar mais (ou menos) atento.»

Carlos Valente mantém uma prática artística continuada desde 1987, onde vem utilizando a linguagem do vídeo e da instalação em diversas mostras colectivas, sendo esta a sua primeira exposição individual.

Atualmente é professor auxiliar na Universidade da Madeira (áreas de Estética e História da Arte) e tem vindo a fazer investigação no campo da História das Artes Plásticas na Madeira, nomeadamente estudos sobre a representação da paisagem madeirense na pintura, desenho, fotografia e cinema.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo