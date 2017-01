Explosão perto de um tribunal na cidade turca de Izmir

Uma explosão ocorreu hoje perto de um tribunal na cidade de Izmir, provocando pelo menos três feridos, noticiou a imprensa turca.

A agência de notícias Dogan adiantou que foram vistas várias ambulâncias a dirigir-se para o local.

Já a estação de televisão NTV reportou que a explosão aconteceu dentro de um carro, o que sugere que pode ter sido causada por uma bomba.

No ano passado registaram-se pelo menos 14 atentados na Turquia, que fizeram 291 mortos e mais de 491 feridos, sendo Istambul - a cidade mais turística do país - e Ancara, a capital, as mais atacadas.

O último dos atentados foi na noite de Ano Novo, quando um homem armado disparou no interior de uma discoteca, fazendo 39 mortos.

