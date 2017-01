Ex-diretor da CIA demite-se de assessor de Trump

O ex-diretor da Agência Central de Informações (CIA) James Woolsey anunciou hoje a sua demissão de assessor do Presidente eleito dos EUA em plena controvérsia sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas. “Realmente, não me estavam a convocar para as reuniões nem para o trabalho de transição”, disse hoje Woolsey à cadeia televisiva Fox News, aludindo à sua qualidade de assessor de Donald Trump para assuntos de informações. O porta-voz de Woolsey, Jonathan Sparks, emitira antes um comunicado em que informava que este antigo diretor da CIA, entre 1993-1995, durante a primeira Presidência de Bill Clinton, renunciava e desejava a melhor das sortes para Trump. A renúncia de Woolsey acontece em plena controvérsia pelas acusações feitas pelo Governo de Barack Obama, apoiado pelos serviços de informações, à Federação Russa de ter feito ataques informáticos para favorecer Trump. O Presidente eleito, Donald Trump, por seu lado, que se reuniu hoje com dirigentes dos serviços de informações, expressou o seu ceticismo com as conclusões de que teria sido beneficiado eleitoralmente por esta pirataria informática. Como represália por tais ataques e pirataria, o Governo de Obama impôs na semana passada sanções diplomáticas e económicas à Federação Russa.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo