Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol festeja quinta-feira 40º aniversário

A Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol celebra na próxima quinta-feira, 5 de janeiro, o seu 40.º Aniversário.

A data será assinalada com uma cerimónia, a partir das 09:30, no Pavilhão Gimnodesportivo, cujo programa se envia em anexo, e contará com a presença do secretário regional da Educação e o presidente da Câmara Municipal, entre outras entidades.