Equipamentos do avião estavam a funcionar "anormalmente"

O ministro russo dos Transportes disse hoje que os equipamentos do avião militar que caiu no domingo no Mar Negro estavam a funcionar "anormalmente", mas sublinhou ser ainda cedo para avançar com causas definitivas para o acidente.

"É óbvio que o equipamento estava a funcionar anormalmente. Por que aconteceu cabe aos especialistas analisar”, disse o ministro Maxim Sokolov aos jornalistas, acrescentando que as conclusões preliminares provavelmente serão apenas conhecidas em janeiro.

Um militar russo disse entretanto que a análise feita aos registos áudio do avião revelaram que não houve explosão a bordo".

As Autoridades russas anunciaram hoje que as equipas de salvamento estão a terminar os esforços para recuperar os corpos dos militares russo vítimas do acidente aéreo.

Diversas partes do avião russo TU-154, que se despenhou na madrugada de domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, foram detetadas a 27 metros de profundidade.

“Partes do avião foram descobertas a 27 metros de profundidade a cerca de uma milha náutica (1,8 quilómetros) das costas”, declarou uma porta-voz da equipa de salvamento em Sochi, Rimma Tchernova.

O Tu-154 do ministério da Defesa russo despenhou-se dois minutos e 44 segundos após a sua descolagem da estação balnear de Sochi quando se dirigia para a Síria com 92 pessoas a bordo, incluindo oito membros da tripulação.

