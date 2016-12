Engenho explosivo encontrado e desativado pela polícia em Bruxelas

As autoridades belgas encontraram e desativaram hoje um "engenho potencialmente explosivo" perto de um centro comunitário turco na zona central de Bruxelas, informou o gabinete do procurador-geral belga.

"Um pacote suspeito foi encontrado em frente da Federação Turca da Bélgica", disse Denis Goeman, porta-voz do gabinete do procurador.

A mesma fonte esclareceu que a brigada de minas e armadilhas foi chamada ao local e a situação já não representa qualquer risco para a população.

"Tudo o que posso dizer é que o engenho era potencialmente explosivo", disse Goeman, acrescentando que a investigação ainda está a decorrer.

O centro comunitário turco situa-se no bairro de Schaerbeek, que alberga muitos imigrantes turcos.

A imprensa belga noticiou que a polícia encontrou um contentor de gás e um mecanismo detonador dentro de um saco de plástico.

As tensões políticas sobre a Turquia são frequentes em países com forte população imigrante turca, casos da Bélgica e da Alemanha.

Em novembro registaram-se confrontos violentos numa marcha pró-curdos em Bruxelas, quando um grupo de militantes turcos tentou interferir com o protesto.

subir 2 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo