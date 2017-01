Em março abrem candidaturas para a pós-graduação em Oncologia na Cluny

A 2 de março de 2017 irá iniciar a 1.ª edição da pós-graduação em Oncologia promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro em parceria com a Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny, 3.ª edição da Pós-Graduação em Oncologia com apoio e supervisão do Centro de Formação do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A formação terá lugar na sede da Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny, no Funchal, e será ministrada por especialistas provenientes das mais diversas Instituições de Saúde da Região Autónoma da Madeira e do Norte do País, englobando profissionais que trabalham em reconhecidas unidades hospitalares / universidades.

O conteúdo programático da Pós-Graduação em Oncologia de 2017 abrange diversos temas da área da Oncologia.

Mais informações: https://www.ligacontracancro.pt/noticias/detalhe/url/pos-graduacao-em-on...

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo