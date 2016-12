Aqui há uns anos, logo após a Independência, o angolano, vá lá saber-se porque razão, ou talvez porque o termo Natal pouco lhe dissesse uma vez que se tratava de uma tradição tipicamente portuguesa, chamava, ao dia 25 de Dezembro o Dia da Família. Que me desculpem os defensores do Natal, do Natal atual, note-se, pela minha descrença. Não na comemoração religiosa do nascimento de Cristo, embora a data seja uma convenção pois ninguém sabe, exatamente, qual o dia desse remoto acontecimento, mas do Natal das prendas, melhor, da troca de prendas. Das prendas que levam, à maior parte dos cidadãos o ordenado do mês, as poupanças, se as há, o ordenado do mês seguinte, o décimo terceiro. Resultado, o mês de Janeiro torna-se no mês mais comprido do ano.

Estou a ouvir vozes que me dizem que eu não tenho nada a ver com o que cada um faz ao seu dinheiro. É verdade. Mas o Natal, hoje, não é só isso. Tornou-se numa época de autêntica loucura. De consumismo desenfreado. Os centros comerciais enchem-se. Os supermercados enchem-se. As ruas enchem-se. As pessoas acotovelam-se nos passeios. Compram futilidades. Gastam, em dois dias o que, no resto do ano gastam num mês ou mais.

A Igreja, melhor dizendo, as religiões Cristãs apregoam que Cristo nasceu pobre. Pai carpinteiro, mãe que, tanto quanto se percebe pela leitura das Escrituras trabalhava em casa. O Menino nascido numa gruta, ou num palheiro, tanto dá, sem roupa e muito menos um lençol para se embrulhar. O próprio Cristo, quando começou a sua vida de pregação, falava de desapego aos bens materiais, E, num dia de fúria, que até Cristo tinha o direito de se enfurecer, foi ao templo, que os comerciantes da época haviam transformado em lugar de negócio, e aos quais Cristo chamou de “vendilhões ”, e expulsou-os, segundo dizem as mesmas Escrituras, a chicote.

“Estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados; e tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, as ovelhas bem como os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da casa de meu Pai uma casa de negócio. Então se lembraram seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará.”

João 2:13 a 19:

O Natal, nos dias de hoje, transformou-se numa espécie de Templo sem lugar fixo. Numa época, de hipocrisia do «Feliz Natal», «Boas Festas», expressões que o uso indiscriminado banalizou.

São os postais de Natal que enviamos para pessoas que esquecemos o ano inteiro. E agora, então, com o Facebook, a coisa tornou-se, como soi dizer-se nos meios “facebuquianos”, viral. Postais para todos os gostos e, alguns, diga-se, com uma notória falta de gosto.

Pronto. Que me desculpem os e as amantes da época Natalícia como época de despesismo e desenfreada fúria de compra de prendas. Não poucas vezes inúteis ou pirosas. Que me desculpem o hipócrita “Festas Felizes” uma vez por ano transformado em votos de amizade e logo esquecida a solidariedade, a verdadeira amizade, o convívio são. Simples. Real. Sincero. Entre as Famílias.

Natal é tempo de encontro. Quem sabe se, até, tempo de reconciliação.

Jamais tempo para futilidades e inutilidades.

Bom Natal. E que seja para o ano todo.

E não esqueça, o ordenado não estica… JM