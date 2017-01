Doze mineiros morrem em explosão de mina no centro da China

Doze mineiros morreram como consequência de uma explosião numa mina de carvão na província central chinesa de Henan, informou hoje a agência Xinhua.

O acidente ocorreu às 17:00 de quarta-feira (11:00 em Lisboa) na mina Xingyu, na localidade de Xuzhuang, quando 51 mineiros trabalham no interior da mina para abrir novos túneis.

Cinco cadáveres foram encontrados na quinta-feira e os outros sete nas primeiras horas da madrugada de hoje, enquanto os 39 trabalhadores restantes que se encontravam no local do acidente conseguiram sair pelos seus próprios meios depois da explosão.

As primeiras investigações apontam para a possibilidade de erro humano ter causado o acidente na mina, construída em 1975 e com uma produção anual de 330.000 toneladas de carvão.

A mina tinha suspendido temporariamente a sua produção por razões de segurança a 12 de dezembro último, mas tinha reiniciado as operações no dia 29, depois de ter recebido luz verde do governo local.

Centenas de mineiros perdem a vida todos os anos nas minas de carvão na China, país onde esta matéria-prima é a principal fonte energética.

