Dois presos morrem em rebelião dentro de um presídio no Brasil

Pelo menos dois presos morreram hoje e outros dois ficaram feridos durante uma rebelião dentro de uma cadeia localizada na cidade de Patos, no Estado brasileiro da Paraíba, informaram as autoridades. O incidente ocorreu na penitenciária Romero Nobrega Patos e, segundo as autoridades locais, foi "rapidamente controlado" pelos guardas da prisão. O Departamento de Correções Paraíba classificou o incidente como um "simples tumulto". A confusão começou quando algumas mulheres estavam a efetuar visitas conjugais aos maridos e os próprios presos recomendaram que elas deixassem o local rapidamente. De acordo com o Governador de Paraíba, Ricardo Coutinho, o motim foi um incidente isolado, sem nenhuma ligação com a guerra entre grupos criminosos rivais do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (FDN), que causaram um massacre em Manaus e outros incidentes violentos no norte e nordeste do país nos últimos meses.

