Diogo Goes participa nas Histórias da Ajudaris com o Banco de Portugal

O artista plástico madeirense Diogo Goes, participou no final do ano transato, e pelo sexto ano consecutivo naquela que foi a oitava edição do livro “Histórias da Ajudaris’16”, responsabilidade da Associação de Solidariedade Social Ajudaris, sediada na cidade do Porto e que contempla uma exposição nacional itinerante, de ilustração infantil. Diogo Goes ilustrou o texto intitulado “Feira das Maçã”, da autoria de crianças, alunos do 1º ciclo da Escola Básica do Covelo, patente no Volume I, desta 8ª edição. A iniciativa teve como Padrinhos, os apresentadores Jorge Gabriel e Tânia Ribas de Oliveira, e Alexandre Castro Caldas.

Agora, o artista plástico é desta vez convidado a iniciar uma outra colaboração solidária, em nova publicação, envolvendo aquela associação e Banco de Portugal, e destinando-se o apoio ao desenvolvimento de iniciativas com o Hospital Dona Estefânia, que terão lugar, a partir do 1º trimestre deste ano de 2017.

Desta nova publicação de ilustração infantil, a partir de textos escritos por colaboradores do Banco de Portugal e seus filhos, resultarão ainda, várias exposições em espaços asociados às várias entidades parceiras, Banco de Portugal e Hospital Dona Estefânia. Refira-se que, todas as terças-feiras, colaboradores do Banco de Portugal deslocam-se ao Hospital Dona Estefânia para contar as Histórias da Ajudaris e desempenhar outras ações solidárias.

O texto original ilustrado para o efeito por Diogo Goes, intitula-se “Um truque para aproveitar restos de comida” e é da autoria de Sofia Pimentel e Isabel Maria Lencart Pimentel. Refira-se que a tema “A Alimentação e o Combate ao Desperdício” foi o mote para os trabalhos realizados para a edição de 2016, tendo neste ano de 2017 sido lançado o desafio, aos pequenos autores e artistas convidados, de interpretarem o tema da “Família”.

Os estabelecimentos de ensino que se queiram associar a estas iniciativas, poder-se- ão inscrever até 31 de Janeiro no site www.ajudaris.org.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo