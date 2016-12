Dicas para evitar o stresse

Por: Flávio Melo Ribeiro

No artigo “Cuidado com o stresse de fim de ano”, publicado na semana passada, vimos que o stresse é uma resposta “positiva” do organismo diante de situações de perigo, preparando o mesmo para luta ou fuga. Também foi apontado o quanto o stresse, por dar energia ao organismo, camufla doenças e a baixa imunidade e quando a pessoa relaxa e sai do stresse fica suscetível a infecções oportunistas, dores pelo corpo e contraturas musculares. Agora vamos ver como evitar de se manter em stresse continuado.

Dica 1) Quando a pessoa sentir que está ficando stressada, principalmente se for em atividades duradouras como o trabalho, pois o excesso e a manutenção do stresse sobrecarrega e prejudica o organismo, ela deve relaxar. Diferentemente do que as pessoas leigas acham que o ser humano é igual a uma pilha, que ao se emocionar negativamente vai se carregando e precisaria descarregar através de agressividade: batendo em almofadas, quebrando coisas, lutando, etc., para sentir-se aliviada, o que o organismo precisa é relaxar para se aliviar. Pesquisas feitas tanto na Universidade de Iowa, com 600 participantes, como da Universidade de Kent, na Inglaterra com 149 participantes comprovaram que é através do relaxamento que a pessoa sai do stresse e não socando e gritando.

Portanto, nos momentos de folga, procure ficar só, numa posição confortável e relaxe todo o corpo. Respire com calma e, ao expirar o ar dos pulmões, sinta relaxar.

Dica 2) Diante do acúmulo do trabalho e da pressão de cumprir metas a pessoa, além do stresse, tende a ficar ansiosa. Ela quer finalizar todas as atividades o quanto antes e às vezes chega a se atrapalhar no que é prioritário. A dica é fazer uma lista de atividades a realizar, ordená-la por prioridade e montar um cronograma para ter ideia do tempo que vai levar para concluir todas as tarefas. Ter ideia do tempo que vai levar cada uma das tarefas e saber que tem tempo hábil para realizá-las faz a pessoa manter a calma. E estando tranquila não há stresse.

Estas duas dicas quando aplicadas ajudam você a não se manter num stresse que pode ser prejudicial à sua saúde.