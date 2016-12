Desvio de avião líbio termina com rendição dos dois sequestradores

Os dois homens que desviaram hoje um avião líbio para Malta já saíram do aparelho e entregaram-se às autoridades, depois de terem libertado todos os passageiros e tripulação, anunciou o primeiro-ministro maltês.

"Os piratas do ar renderam-se, foram revistados e detidos", disse Joseph Muscat, na sua conta na rede social Twitter.

O sequestro do avião da companhia líbia Afriqiyah Airways terminou cerca de uma hora depois de 109 passageiros terem saído do avião.

Muscat explicou que no avião, estacionado no meio da pista do aeroporto internacional de La Valletta, estavam 111 passageiros - 82 homens, incluindo os dois piratas do ar, 28 mulheres e uma criança - e sete tripulantes.

O avião efetuava a ligação entre Sebha, no sul da Líbia, e Tripoli.

Durante as negociações, Muscat manteve uma conversa telefónica com o homólogo líbio, Faez al-Serraj.

