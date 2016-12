Não sendo o único, fui um dos que assistiram e deram colaboração para o nascimento do desporto federado feminino, em condições que hoje parecem quase inacreditáveis. Tratou-se, essencialmente de vencer uma barreira cultural – estamos a falar dos anos 70 do séc. XX – que não aceitava que as mulheres, jovens ou menos jovens, tivessem espaço numa prática desportiva minimamente organizada, quer em termos de disponibilização de espaços, recursos, enquadramento técnico e aceitação do público.

As recordações desse período estão associadas ao uso de poucos espaços escolares (em escolas privadas), e ao recinto da então chamada Quinta Vigia, depois ocupado pelo Casino e Hotel Casino Parque.

Mais do que o tempo e espaço, houve que vencer obstáculos colocados pelas famílias que não viam com bons olhos esta prática. Reconheço, porém, que depois da resistência inicial, foram essas mesmas famílias que constituíram o suporte para a continuidade do desporto feminino. Falando do basquetebol, modalidade a que sempre estive associado como treinador de equipas femininas, a presença na Madeira de uma atleta americana, ex-praticante do CIF que veio trabalhar para o Hotel Savoy, Claire Smith, a qual criou o entusiasmo que faltava para passarmos do treino à prática.

Aos poucos foram surgindo equipas de outras modalidades coletivas – andebol, voleibol,… - já que ao nível do desporto individual o processo era diverso e sempre colheu exemplos das mulheres que, contra todos os preconceitos, teimavam em fazer alguma atividade física associada ao desporto, principalmente com base na escola e em alguns clubes com vocação desportiva, casos da natação, da ginástica e de uma escassa iniciação às modalidades coletivas.

Note-se que, nessa altura, o enquadramento técnico era quase inexistente. Em 1979, já com o sopro dos ventos da liberdade e da autonomia, a realização do EREFED (Encontro Regional de Educação Física e Desporto) lançou as primeiras bases da organização da prática desportiva e do direito generalizado ao desporto.

No entanto, a falta de instalações, de técnicos desportivos habilitados, e de financiamento adequado, atiraram para os anos 90 os primeiros êxitos desportivos no feminino. Com a criação do IDRAM (1993), de que fui o primeiro presidente, sendo, ao tempo, Secretário Regional da Educação, com a tutela do Desporto, o Francisco Santos, tomou-se uma decisão que veio a revelar-se essencial para o desenvolvimento do desporto feminino, que foi garantir o mesmo tipo de financiamento ao desporto masculino e feminino, determinado apenas pelo escalão de competição e não pelo género dos praticantes. Em pouco tempo assistimos a um pleno de campeões nacionais femininos em basquetebol, voleibol, andebol, badminton, ténis de mesa,… e às primeiras representações europeias de equipas madeirenses.

Os tempos de crise trouxeram outros desenvolvimentos, sobre os quais opto por não me pronunciar, apenas ficando a certeza de que, com condições adequadas, o desporto feminino madeirense vai continuar a marcar uma presença de relevo onde quer que vá competir, devendo-se um reconhecimento a quantos e quantas, nas mais diversas modalidades acreditaram nesse desígnio e não desistiram de o perseguir quando tudo indicava dificuldades e obstáculos.