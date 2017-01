Descoberta bomba da Segunda Guerra Mundial em Frankfurt

As autoridades alemãs anunciaram hoje a descoberta de uma bomba da altura da Segunda Guerra Mundial no rio que atravessa Frankfurt, obrigando centenas de cidadãos a sair de suas casas durante a operação de recuperação e desarmamento.

De acordo com a agência Associated Press, a operação será levada a cabo no domingo de manhã, obrigando cerca de 900 pessoas a sair de casa de ambas as margens perto da ponte Holbeinsteg e do museu da cidade, mas já hoje as imediações do local estão vedadas ao público.

A bomba, de 50 quilos, foi descoberta durante a realização de exercícios pela polícia, perto do museu de arte da cidade e da pitoresca ponte Holbeinsteg, que foi hoje encerrada.

A deteção de bombas antigas na Alemanha não é uma novidade, havendo a registar, por exemplo, um engenho com 1,8 toneladas que foi encontrado durante uma obra de construção na cidade de Augsburg no dia de natal do ano passado (na imagem).

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo