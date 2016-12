Deputados açorianos do PSD querem emissão da RTP/Açores e Madeira na TDT

Os dois deputados do PSD/Açores na Assembleia da República propuseram hoje a inclusão da RTP/Açores e da RTP/Madeira na grelha nacional da Televisão Digital Terrestre (TDT), garantindo mais um meio de divulgação das duas regiões autónomas.

Num projeto de resolução apresentado no parlamento e divulgado à imprensa, Berta Cabral e António Ventura recomendam ao Governo da República a inclusão dos dois canais públicos regionais (RTP/Açores e RTP/Madeira) na oferta da TDT, “por forma a que os referidos canais passem a ser de acesso gratuito e universal independentemente da zona geográfica do país”.

Desde 01 de dezembro que a TDT disponibiliza a emissão de mais dois canais do grupo RTP, a RTP3 e a RTP Memória, um momento considerado "histórico" pelo presidente da RTP, Gonçalo Reis, que salientou tratar-se de um "salto estrutural".

Além destes últimos, a TDT já disponibilizava gratuitamente, para todo o país, a RTP1, RTP2, SIC, TVI e canal Parlamento.

Para os dois parlamentares açorianos, “justifica-se inteiramente” agora incluir também a RTP/Açores e a RTP/Madeira.

“A RTP/Açores e RTP/Madeira têm uma grande importância na divulgação das notícias e da realidade específica das duas regiões autónomas. Além da missão de serviço público, estes dois canais poderão também constituir um importante veículo dinamizador do turismo nos destinos Açores e Madeira”, refere o projeto de resolução.

