Danças de varão durante funeral de político de Taiwan

Cinquenta mulheres vestidas com bikinis pretos, que dançavam em varões montados em jipes de várias cores, ao som de uma banda, integraram hoje o cortejo fúnebre de um político de Taiwan, juntamente com atores vestidos de divindades.

O ruidoso cortejo fúnebre de Tung Hsiang, vereador de Chiayi (sul), realizou-se na terça-feira com a participação de 200 veículos, que interromperam o trânsito e atraíram multidões de espetadores.

Alguns motociclistas seguiram o cortejo fúnebre para assistir ao espetáculo de dança de varão, de acordo com o canal local de televisão CTS.

Tung, que morreu em dezembro aos 76 anos de idade, era um político conhecido e ativo localmente, tendo ocupado vários cargos públicos.

A família afirmou que o vereador gostava de se divertir e de conviver e, por isso, decidiram realizar uma despedida extravagante e inesquecível.

Apesar de fugirem às noções tradicionais de etiqueta para funerais e cortejos fúnebres, este tipo de homenagem não é incomum em Taiwan, onde dançarinas exóticas são contratadas para danças de varão e, por vezes, 'striptease' durante festas religiosas.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo