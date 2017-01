Dívida global da RAM diminuíu 220 milhões em 2015

Em 30 de setembro de 2016 a dívida global da Região ascendia a 5.571 milhões de euros, o que representa diminuições de 1.065 milhões de euros face ao observado no final de 2012, de 437 milhões de euros face aos valores de 30 de setembro de 2015 e de220 milhões de euros comparativamente a 31 de dezembro de 2015.

De acordo com o Boletim da Dívida da Região Autónoma da Madeira (RAM), que já se encontra disponível para consulta no Portal da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, «a dinâmica evidenciada no 3.º trimestre de 2016 é marcada por uma diminuição, em termos homólogos, em todos os subconjuntos incluídos na dívida global das entidades públicas da RAM, com exceção da dívida direta/financeira afeta à Administração Regional, reflexo das utilizações de empréstimos contraídos para pagamento de dívida financeira, incluindo de entidades do SERAM, que beneficiam destes empréstimos para reduzirem as suas responsabilidades perante terceiros».

Na globalidade, «os valores apresentados refletem uma trajetória marcada por um processo de ajustamento contínuo e consistente, reflexo da sustentabilidade das finanças públicas da Região».

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo